Fa ridere Non era la persona che pensavo Scintille tra la Pellegrini e Magnini

Accuse incrociate tra due ex storici: Filippo Magnini e Federica Pellegrini. Nello studio di Belve, il programma di interviste condotto sulla Rai, il campione di nuoto risponde a tutto campo alle domande di Francesca Fagnani. Dalle indagini alla successiva squalifica per doping, passando per alcune rivelazioni sconvolgenti e accuse pesanti rivolte alla Procura sportiva. Tra gli argomenti sul tavolo non poteva mancare ovviamente la relazione, ormai conclusa, con la campionessa Federica Pellegrini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) Sulla storia d’amore con Federica Pellegrini, Fagnani esordisce con una domanda tanto chiara quanto provocatoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fa ridere", "Non era la persona che pensavo". Scintille tra la Pellegrini e Magnini

