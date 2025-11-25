F1 weekend decisivo in Qatar | Norris Piastri e Verstappen si giocano il Mondiale Su Sky anche il finale WRC in Arabia Saudita

Da giovedì 27 a domenica 30 novembre riflettori sul GP del Qatar, penultima gara del 2025. In parallelo, il Rally Arabia Saudita chiude la stagione del WRC con Ogier, Evans e Rovanperä ancora in corsa per il titolo. La Formula 1 entra nella fase più calda della stagione 2025 e lo fa con un weekend da dentro o fuori. Da giovedì 27 a domenica 30 novembre, Sky e NOW trasmettono in diretta esclusiva il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Mondiale e ultimo appuntamento dell’anno con la Sprint Race. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

