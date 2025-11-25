F1 lavori in ritardo al Madring? Il secondo GP spagnolo può essere a rischio Imola prima riserva

Potrebbe riaccendersi una piccola fiammella di speranza per Imola, attualmente esclusa dal calendario del Mondiale 2026 di Formula Uno. L’introduzione di un secondo Gran Premio in Spagna aveva sostanzialmente estromesso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dalle 24 tappe iridate della massima categoria automobilistica globale, diventato così a detta dei diretti interessati la prima riserva per la prossima stagione in attesa di un eventuale reinserimento dal 2027 in poi. Il ripescaggio per il 2026 ad oggi è improbabile ma non totalmente impossibile, soprattutto dopo le ultime novità riportate da RMC Motori a proposito dello stato attuale dei lavori per la costruzione del famigerato Madring, il circuito cittadino progettato a Madrid per diventare la nuova sede del Gran Premio di Spagna al posto del Montmelò, che ospiterebbe così il GP della Catalogna come in MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, lavori in ritardo al Madring? Il secondo GP spagnolo può essere a rischio, Imola prima riserva

