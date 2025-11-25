f1 lando norris si gioca il primo match point a lusail le combinazioni per vincere il mondiale in qatar

Nonostante la doppia squalifica McLaren a Las Vegas, Lando Norris avrà a disposizione domenica 30 novembre il primo match point della carriera per vincere un Mondiale di Formula Uno. Il nativo di Bristol si presenta infatti al penultimo round della stagione in Qatar da leader del campionato con un vantaggio di 24 punti sul compagno di squadra Oscar Piastri e su Max Verstappen. Quando mancano due gare ed una Sprint alla fine, con un massimo di 58 punti in palio tra Lusail e Abu Dhabi, il pilota inglese potrebbe anche accontentarsi di arrivare sempre terzo alle spalle dei suoi inseguitori per laurearsi comunque Campione del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

