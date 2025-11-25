F1 il padre di Verstappen attacca la McLaren | le accuse sono pesantissime

Il padre di Max Verstappen ci va giù pesante con le accuse: parole forti nei confronti della McLaren. Jos Verstappen, padre di Max, torna sotto i riflettori a due Gran Premi dalla fine del Mondiale di Formula 1. L’ex pilota lancia un’accusa grave contro la McLaren, sostenendo che le vetture usate da Lando Norris e Oscar Piastri non siano identiche. Secondo Jos, una “scivola e l’altra no”. Una differenza che nel suo ragionamento potrebbe favorire il britannico nella corsa al titolo. Una dichiarazione che infiamma il paddock, proprio mentre suo figlio Max sta cercando di mandare in porto una clamorosa rimonta per beffare le McLaren nella corsa al titolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

