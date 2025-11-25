F1 i precedenti della Ferrari in Qatar Charles Leclerc in progressione costante
Domenica 30 novembre 2025 assisteremo alla quarta edizione del Gran Premio di Qatar valido per il Mondiale di F1. Il ricchissimo emirato del Golfo Persico è uno dei Paesi in cui la Ferrari non si è ancora imposta. Vero anche che la gara è appena nata e, in tempi recenti, non sempre le monoposto di Maranello hanno avuto i crismi per essere protagoniste. Nel 2021 le Rosse incapparono in un weekend di anonimato totale, poiché Carlos Sainz e Charles Leclerc conclusero rispettivamente al settimo e all' ottavo posto, staccati di quasi un giro dal vincitore Lewis Hamilton. Quell'anno il Cavallino Rampante faticava, ma la prova fu in ogni caso al di sotto degli standard tenuti abitualmente.
