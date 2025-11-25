Domenica 30 novembre 2025 assisteremo alla quarta edizione del Gran Premio di Qatar valido per il Mondiale di F1. Il ricchissimo emirato del Golfo Persico è uno dei Paesi in cui la Ferrari non si è ancora imposta. Vero anche che la gara è appena nata e, in tempi recenti, non sempre le monoposto di Maranello hanno avuto i crismi per essere protagoniste. Nel 2021 le Rosse incapparono in un weekend di anonimato totale, poiché Carlos Sainz e Charles Leclerc conclusero rispettivamente al settimo e all’ ottavo posto, staccati di quasi un giro dal vincitore Lewis Hamilton. Quell’anno il Cavallino Rampante faticava, ma la prova fu in ogni caso al di sotto degli standard tenuti abitualmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari in Qatar. Charles Leclerc in progressione costante