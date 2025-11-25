F1 Frederic Vasseur difende i piloti della Ferrari | Non si può sempre dare la colpa a loro

La Ferrari sta vivendo un pessimo finale di stagione, restando fuori dai primi tre sia in Brasile che a Las Vegas ma soprattutto scivolando nel giro di poche settimane dal secondo al quarto posto del Mondiale costruttori di F1. Una vera debacle per la Scuderia di Maranello, che si appresta a concludere il 2025 (mancano due gare) senza vittorie e con un sette volte campione iridato del calibro di Lewis Hamilton incapace di salire sul podio. “ Negli ultimi due o tre weekend non abbiamo messo tutto insieme e questo è il motivo per cui da un punto di vista matematico in classifica siamo sprofondati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur difende i piloti della Ferrari: “Non si può sempre dare la colpa a loro”

