Ex ospedale San Gallo la Soprintendenza blocca i lavori della cittadella del lusso

Si fermano i lavori nel cantiere dell’ex ospedale militare di San Gallo, destinato a diventare una vera e propria cittadella del lusso con hotel a cinque stelle firmato Pontiac Land, gruppo immobiliare della famiglia Kwee di Singapore. La quale avrebbe inserito la struttura, una volta ultimata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Situata nel cuore del centro storico di Barletta, la Galleria Gallo collega corso Vittorio Emanuele II a via Ospedale dei Pellegrini. ? La galleria fu costruita alla fine del XIX secolo dall’impresa Abbate & d’Ambra e venne inaugurata nel 1899 con l’obiettivo di f - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, la Soprintendenza blocca i cantieri del resort extralusso in costruzione nell’area dell’ex ospedale militare San Gallo - Prima è stata è la Soprintendenza a finire sotto la lente della città, ora è la città a finire sotto la ... Si legge su msn.com

Ex Ospedale Militare San Gallo: cosa sta succedendo? - Palagi (SPC): "Urgente un approfondimento in Commissione urbanistica" ... Segnala nove.firenze.it

Salviamo Firenze sit-in coi cubi neri 'Un resort in ex ospedale' - Protesta del comitato 'Salviamo Firenze per viverci' davanti al cantiere dell'ex ospedale militare tra via San Gallo e ... Riporta notizie.tiscali.it