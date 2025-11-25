Ex militare attira una 20enne in casa | Posso ospitarti ma è una trappola Arrestato per stupro e sequestro

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Piccolo, ex militare 48enne già in detenzione domiciliare per precedenti episodi di abusi sessuali, è stato arrestato a Galatina (Lecce) con l'accusa di aver sequestrato e violentato una ventenne. Secondo quanto ricostruito, la giovane, di origine straniera, sarebbe stata attirata con. 🔗 Leggi su Today.it

