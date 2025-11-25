Ex Ilva Salis il 28 a Roma | Risposte dal governo oppure di nuovo in piazza accanto ai lavoratori

“Era evidente che non ci fosse nessun piano industriale per l'ex Ilva”: così la sindaca di Genova Silvia Salis punta il dito sull'azione del governo relativa all'impianto di Cornigliano (e non solo), durante il consiglio comunale di martedì 25 novembre. Salis venerdì 28 sarà a Roma per parlare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

#GMG EX ILVA, CONFERMATO IL TAVOLO AL MINISTERO IL 28 NOVEMBRE, SALIS: "ORA SI FACCIA QUADRATO INTORNO AI LAVORATORI" Il vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale saranno presenti i sindacati, la sindaca Salis, il Vai su Facebook

Ex Ilva, Salis: “No all’eutanasia, a Roma nessuna idea sul futuro dell’acciaio” Vai su X

Ex Ilva, Salis il 28 a Roma: "Vogliamo risposte dal governo altrimenti sarò di nuovo in piazza accanto ai lavoratori" - La sindaca: "Sarò a fianco del ministro se avrà una soluzione per Genova, altrimenti sarò in piazza accanto ai nostri lavoratori" ... Riporta genovatoday.it

Ex Ilva, il ministro Urso convoca l’incontro: sciolto in serata il presidio dei lavoratori di Genova - Dopo la notte trascorsa nelle tende in strada, assemblea e poi corteo. Secondo ilsecoloxix.it

Ex Ilva Cornigliano, dopo il tavolo in Prefettura incontro a Roma il 28 novembre - Ex Ilva Cornigliano, dopo il tavolo in Prefettura arriva il confronto nazionale: incontro a Roma il 28 novembre e nuove misure per garantire la continuità produttiva. Riporta ligurianotizie.it