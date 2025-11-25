Everton eroico in dieci | Dewsbury-Hall gela l’Old Trafford

Dieci contro undici per più di settantacinque minuti, ma alla fine a festeggiare è l’Everton. All’Old Trafford i Toffees firmano un’impresa che entra dritta nei libri di storia: 1-0 al Manchester United grazie al gioiello di Kiernan Dewsbury-Hall e a una prestazione difensiva di rara compattezza, impreziosita da un Jordan Pickford in versione muro. Una serata folle, iniziata malissimo per gli ospiti e trasformata in una vittoria che mancava su questo campo dal 2013. Premier League 24 Novembre 2025 - 21:00 Manchester United 1.60 xG 0.23 0 1 Everton Rosso a Gueye e partita stravolta. La gara nasce già in salita per l’Everton. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

