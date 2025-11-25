Eventi e laboratori per tutti alle Procuratie vecchie di piazza San Marco
The Human Safety Net presenta il nuovo programma di iniziative che animerà nei prossimi mesi la sua “casa” al terzo piano delle procuratie vecchie di piazza San Marco a Venezia, con ingresso libero per tutti. Il cuore pulsante resta la mostra interattiva A World of Potential, un percorso giocoso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
