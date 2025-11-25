Eva Green protagonista nella serie Netflix Mercoledì un ruolo da star atteso dai fan

anticipazioni sulla terza stagione di Mercoledì: l’introduzione di zia Ophelia. La serie di Netflix Mercoledì, dopo aver concluso la seconda stagione con un cliffhanger di grande impatto, si prepara a svelare nuovi dettagli sulla famiglia Addams. Un elemento centrale sarà la comparsa di un nuovo personaggio, zia Ophelia, il cui passato e le sue ambizioni introducono un fronte inaspettato nella narrazione. Con l’obiettivo di approfondire questa figura, la produzione ha annunciato l’ingaggio di un’attrice di rilievo, stimolando grande curiosità tra gli appassionati. il ruolo di zia ophelia e la sua importanza nella trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it