Eva Green protagonista nella serie Netflix Mercoledì un ruolo da star atteso dai fan
anticipazioni sulla terza stagione di Mercoledì: l’introduzione di zia Ophelia. La serie di Netflix Mercoledì, dopo aver concluso la seconda stagione con un cliffhanger di grande impatto, si prepara a svelare nuovi dettagli sulla famiglia Addams. Un elemento centrale sarà la comparsa di un nuovo personaggio, zia Ophelia, il cui passato e le sue ambizioni introducono un fronte inaspettato nella narrazione. Con l’obiettivo di approfondire questa figura, la produzione ha annunciato l’ingaggio di un’attrice di rilievo, stimolando grande curiosità tra gli appassionati. il ruolo di zia ophelia e la sua importanza nella trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Mercoledì – Stagione 3, Eva Green entra nel cast: il suo ruolo stupirà tutti! - L'attrice Eva Green torna ad essere diretta da Tim Burton: sarà nel cast della terza attesissima stagione di Mercoledì! Come scrive cinematographe.it
Mercoledì, Eva Green entra nel cast! E interpreterà il personaggio più atteso dai fan - La seconda stagione di Mercoledì si è conclusa in gande stile mettendo sul piatto una clamorosa rivelazione destinata inevitabilmente a plasmare gli eventi dei prossimi episodi dell’acclamata serie Ne ... Riporta bestmovie.it
Mercoledì 3, Eva Green sarà zia Ophelia - Eva Green si unisce al cast della terza stagione di Mercoledì, la serie Netflix basata sui personaggi creati da Charles Addams ... Lo riporta tvserial.it