La serie di Netflix Mercoledì ha lasciato i fan con un cliffhanger importante alla fine della seconda stagione, presentando un membro chiave della famiglia Addams, la cui storia passata ha contribuito a delineare la situazione difficile in cui si ritrova Mercoledì Addams (Jenna Ortega). Una nuova inquietante visione sulla sua prigioniera “ zia Ophelia ” sta conducendo Mercoledì in una missione insieme allo zio Fester e al suo complice, Mano; tuttavia, ciò che gli Addams non sanno è che anche Ophelia sta avendo delle visioni e sta dichiarando apertamente (nientemeno che con il sangue) che “Mercoledì Deve Morire”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Eva Green entrerà nel cast della serie Netflix Mercoledì, interpretando un ruolo di grande rilievo atteso da molti fan