Eva Green entrerà nel cast della serie Netflix Mercoledì interpretando un ruolo di grande rilievo atteso da molti fan
La serie di Netflix Mercoledì ha lasciato i fan con un cliffhanger importante alla fine della seconda stagione, presentando un membro chiave della famiglia Addams, la cui storia passata ha contribuito a delineare la situazione difficile in cui si ritrova Mercoledì Addams (Jenna Ortega). Una nuova inquietante visione sulla sua prigioniera “ zia Ophelia ” sta conducendo Mercoledì in una missione insieme allo zio Fester e al suo complice, Mano; tuttavia, ciò che gli Addams non sanno è che anche Ophelia sta avendo delle visioni e sta dichiarando apertamente (nientemeno che con il sangue) che “Mercoledì Deve Morire”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Mercoledì 3: Eva Green nel cast della serie Netflix prodotta da Tim Burton - Netflix ha confermato il coinvolgimento dell'attrice rivelando il ruolo che interpreterà nel nuovo capitolo della storia. Si legge su movieplayer.it
Mercoledì 3, Eva Green sarà Ophelia Addams nella nuova stagione! - Colpaccio di Netflix per la terza stagione di Mercoledì: Eva Green entra nel cast della serie nel ruolo di Ophelia Addams! Secondo serial.everyeye.it
Eva Green: carriera, fidanzati e curiosità della protagonista de I tre moschettieri - Milady ora nelle sale - Eva Green è Milady de Winter, l’enigmatico e affascinante personaggio nato dalla fantasia di Alexandre Dumas e ora protagonista principale nel sequel de I Tre Moschettieri, diretto da Martin ... Come scrive tag24.it