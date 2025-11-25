Eurostat il 16,2% a rischio povertà in Ue | in Italia la maglia nera spetta alla Calabria

Nel 2024 il 16,2 % delle persone nell'Ue (72,1 milioni di persone) era a rischio di povertà. Si tratta esattamente della stessa quota del 2023. Lo certifica l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue, il quale evidenzia che le percentuali più alte sono state riscontrate nella regione più esterna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Eurostat: servizi all’infanzia in età prescolare. I bambini a rischio povertà ricevono meno assistenza e istruzione - Il 68,5% dei bambini europei, tra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico, nel 2024 ha ricevuto per almeno 25 ore la settimana una forma di assistenza o istruzione; il 20,8% l’ha ricevuta per 24 ore ... agensir.it scrive