Eurochocolate 2026 | Fate Dolci Le date

Sono stati 1000, tra i visitatori del primo sabato di Eurochocolate (15 novembre), a essere omaggiati con un lollipop a forma di stella da parte di un bellissima fata che soltanto oggi ha svelato la sua identità. Si tratta della cake designer Anastasia Cherednychenko, conosciuta sui social e non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Eurochocolate 'conferma il suo grande appeal' - La 31/a edizione di Eurochocolate, conclusa domenica dopo dieci giorni di programma a Perugia, "ha confermato il suo grande appeal e conquistato i golosi provenienti da tutta Italia e dall'estero". Da ansa.it