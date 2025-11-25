Eubiosia Casolaro premiata da Fondazione ANT per la categoria Prevenzione Benessere e Salute
Casolaro Hotellerie ha ricevuto il Premio Eubiosia – Franco Pannuti nella categoria “Prevenzione, Benessere e Salute”, un riconoscimento assegnato da Fondazione ANT alle aziende che hanno scelto di promuovere la cultura della prevenzione, offrendo ai propri dipendenti opportunità di visite oncologiche gratuite. Un gesto di grande responsabilità sociale che contribuisce a diffondere salute, consapevolezza e cura sul territorio. La cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 21 novembre presso la sede della Fondazione a Bologna, in occasione della XVII edizione dedicata al tema “L’energia delle persone”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.tvcampiflegrei.it/comunicato-stampa_casolaro-riceve-il-premio-eubiosia-per-la-categoria-prevenzione-benessere-e-salute-da-fondazione-ant-franco-pannuti-ets/ - facebook.com Vai su Facebook
Casolaro premiata da Fondazione ANT - Casolaro Hotellerie ha ricevuto il Premio Eubiosia – Franco Pannuti nella categoria "Prevenzione, Benessere e Salute", un riconoscimento assegnato da ... Si legge su napolivillage.com
L’Ant premia i propri sostenitori. Cure a casa per 10mila pazienti - (‘buono’) e bios (‘vita’), ossia un’esistenza serena e tranquilla, nel rispetto della dignità del malato ... Si legge su msn.com