Eubiosia Casolaro premiata da Fondazione ANT per la categoria Prevenzione Benessere e Salute

Casolaro Hotellerie ha ricevuto il Premio Eubiosia – Franco Pannuti nella categoria “Prevenzione, Benessere e Salute”, un riconoscimento assegnato da Fondazione ANT alle aziende che hanno scelto di promuovere la cultura della prevenzione, offrendo ai propri dipendenti opportunità di visite oncologiche gratuite. Un gesto di grande responsabilità sociale che contribuisce a diffondere salute, consapevolezza e cura sul territorio. La cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 21 novembre presso la sede della Fondazione a Bologna, in occasione della XVII edizione dedicata al tema “L’energia delle persone”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it