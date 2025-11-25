Etiopia eruzione dopo 12.000 anni | il vulcano Hayli Gubbi si risveglia

L’ Hayli Gubbi, vulcano a scudo della regione di Afar in Etiopia presso il confine eritreo, è tornato a farsi sentire dopo 12.000 anni di silenzio. L’eruzione del 23 novembre 2025 ha sollevato una colonna di cenere alta fino a 15 km, e i venti ne hanno trasportato le polveri attraverso il Mar Rosso verso Yemen e Oman, dirigendosi in direzione di India e Pakistan. L’evento esplosivo è molto raro, ma possibile per la natura della Rift Valley del continente, una enorme frattura tra la placca tettonica africana e quella araba. 🔗 Leggi su Panorama.it