Eternity tiff recensione elizabeth olsen affronta la scelta della vita dopo in una commedia divertente ma poco approfondita

La pellicola Eternity affronta il tema del triangolo amoroso trasposto nell’aldilà, creando dinamiche che generano discussioni tra i protagonisti. Diretta da David Freyne e scritta dallo stesso regista in collaborazione con Patrick Cunnane, questa commedia romantica reinventa un trope classico, offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di situazioni che tengono lo spettatore attento, con scene che alternano umorismo e momenti di introspezione. La forte chimica tra gli interpreti rende il film particolarmente godibile, più orientato a sfruttare la bravura del cast che a seguire una trama lineare e complessivamente approfondita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

