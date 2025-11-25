Estrazioni del Lotto di martedì 25 novembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 06 33 14 87 73 CAGLIARI 90 73 48 35 67 FIRENZE 20 66 86 79 27 GENOVA 39 55 23 74 60 MILANO 86 34 23 18 51 NAPOLI 01 12 60 11 82 PALERMO 41 78 88 71 74 ROMA 66 77 24 53 11 TORINO 10 90 35 77 48 VENEZIA 47 79 82 05 65 NAZIONALE 88 14 15 48 09 10eLotto -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

