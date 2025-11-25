Estate 2026 | collegamenti marittimi del Metrò del mare a partire dal 13 giugno
C'è chi pensa al Natale e chi pensa già all'estate: sono già state rese note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Si parte sabato 13 giugno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
