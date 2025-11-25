Estate 2026 | collegamenti marittimi del Metrò del mare a partire dal 13 giugno

Salernotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è chi pensa al Natale e chi pensa già all'estate: sono già state rese note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Si parte sabato 13 giugno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

estate 2026 collegamenti marittimiSalerno, metrò del mare: collegamenti marittimi a partire dal 13 giugno - Sono già state rese note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto via mare pensato per ... Come scrive msn.com

estate 2026 collegamenti marittimiCilento, collegamenti marittimi del Metrò del Mare a partire dal 13 giugno 2026 - Avvisi: Sono già state rese note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto v ... Riporta cilentonotizie.it

estate 2026 collegamenti marittimiEstate 2026: collegamenti marittimi del Metrò del mare a partire dal 13 giugno - Già note le date di attivazione dei collegamenti marittimi del Metrò del Mare per l’estate 2026, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana ... Da salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Estate 2026 Collegamenti Marittimi