Estasi Donnarumma la previsione è strabiliante | esulta anche Gattuso
Grazie alle sue prestazioni, Gigi Donnarumma ci ha regalato qualcosa di fondamentale in previsione dei play off per i Mondiali. Le parole sono lusinghiere. Il 26 marzo del prossimo anno sarà una data fondamentale per la Nazionale di Gattuso: il giocatore ex Milan che nel 2006 vinse uno stupefacente mondiale – l’ultimo della nostra storia – alzando la coppa sotto il cielo stellato di Berlino ha ora un compito forse ancora più duro. Dalla panchina e senza poter entrare in campo a sua volta, dovrà guidare l’Italia ai Mondiali del 2026 in USA, Canada e Messico dopo due mancate qualificazioni. L’impresa non è facile, anche perché di fronte a noi, abbiamo uno spettro del nostro passato: nel 1958 in quella che è stata per tanti anni – prima dell’era oscura che stiamo vivendo – la nostra unica, mancata qualificazione alla Coppa del Mondo, fu proprio l’Irlanda del Nord di McParland a buttarci fuori impedendoci di prendere parte ai Mondiali di Svezia del 1958, quelli di Just Fontaine e Pelé. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
