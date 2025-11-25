Essere donne in Sudan nel genocidio di cui non stiamo parlando
Mentre il mondo ha finalmente puntato gli occhi sul genocidio in Palestina, non si sta accorgendo di un’altra guerra terribile che da più di due anni si sta perpetrando, con lo stesso obiettivo di eliminare una popolazione intera, portando avanti violenze inaudite: quella in Sudan. Iniziata ufficialmente nel 2023, dopo quattro anni di tensione, è diventata un’ emergenza umanitaria a tutti gli effetti. Perché ormai non è più una guerra, ma un vero e proprio genocidio. Essere donne in Sudan significa essere vittime di orrori indicibili, stupri, violenze e morte, eppure non ne stiamo parlando. La guerra in Sudan: la violenza delle RSF. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
