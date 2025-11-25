Espulso per uno schiaffo al compagno ma il mister dell’Everton approva | I vincenti hanno carattere
Roma, 25 novembre 2025 – Rosso diretto per uno schiaffo. E fin qui ci siamo. A chi? Al compagno, e il mister approva pure. La vittoria dell' Everton sul Manchester United in Premier League verrà ricordata, ancor più che per la sorprendente vittoria dei Toffees e l'ennesima caduta dei Red Devils, per il clamoroso fuori-programma avvenuto nei primi minuti della gara dell' Old Trafford: lo scontro tra Idrissa Gueye e Michael Keane, compagni di squadra. Si è trattato di una rissa di pochi attimi, che il loro allenatore David Moyes non solo non ha condannato, ma anzi ha ammesso di aver apprezzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
