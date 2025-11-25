Errore di valutazione sulla diga | Trapani e altri 20 comuni senz’acqua pure a fine autunno e con le piogge
Un errore di valutazione sulla capienza della diga Garcia. È questa la causa della nuova crisi idrica che in pieno autunno sta colpendo la provincia di Trapani, nonostante le piogge delle ultime settimane. Un errore che, secondo quanto risulta al fattoquotidiano.it, potrebbe essere stato commesso dal Consorzio di bonifica, l’ente pubblico regionale che si occupa dell’irrigazione dei terreni e dunque gestisce la diga, decidendo i prelievi d’acqua. Passaggi calcolati sulla base di una valutazione sbagliata: hanno stimato in due milioni di metri cubi l’acqua presente nella diga Garcia, il lago artificiale che serve l’acquedotto Montescuro, da cui si approvvigionano venti comuni del Trapanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trapani: acqua sì, acqua no. La Diga Garcia ‘arriva’ fino a Natale, c’è un errore di calcolo - Dalla Regione siciliana la cabina di regia guidata da Salvo Cocina parla di conteggi sbagliati della Diga Garcia. Segnala itacanotizie.it