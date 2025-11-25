Ergastolo per femminicidio via libera alla legge nel giorno contro la violenza sulle donne Ecco cosa prevede

Nel giorno della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Camera ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan introduce nel codice penale il nuovo articolo 577-bis. Si tratta di una fattispecie specifica di omicidio che prevede l'ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio. Potrebbe però non andare in porto l'accordo tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Pd Elly Schlein che prevedeva in cambio l'ok unanime all'introduzione del consenso informato nella riforma dell'articolo 609-bis del codice penale sul reato di violenza sessuale, al vaglio in Senato.

