Erano oltre 100 gli italiani che pagavano per uccidere civili a Sarajevo | Fra loro avvocati medici e magistrati

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Posso dire sicuramente che erano più di 100 gli italiani coinvolti nei safari umani di Sarajevo", lo ha dichiarato Martina Radice a Fanpage.it, la criminologa che ha collaborato con Ezio Gavazzeni nell'esposto che ha dato il via alle indagini della Procura di Milano: "Tra loro medici, magistrati, avvocati e imprenditori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

