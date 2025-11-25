Era in condizioni orribili non so come sia vivo | Mamma trova un alligatore nella stanza di suo figlio

Dopo la morte di suo figlio, una donna ha dovuto interfacciarsi con un’altra spiacevole scoperta. Si è trattato di un alligatore di quasi due metri e mezzo ritrovato nella stanza del ragazzo morto. La mamma non ha potuto fare altro che chiamare una compagnia di salvataggio di animali selvatici e così a pensarci è stato Mark Rosenthal. Il fondatore di Animal Magic, un centro specializzato per il recupero e l’educazione di animali esotici ha dichiarato in un post di essere rimasto scioccato dalla richiesta della povera donna. “Ormai sto diventando vecchio per questa roba! Mi ha appena chiamato una donna da Detroit, il cui figlio è morto settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

