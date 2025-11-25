Entra in funzione la Tac nel nuovo ospedale | avviati i primi test sui pazienti

Pordenonetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcosa si muove all'interno del nuovo ospedale di Pordenone. Il primo ingranaggio a girare è quello del nuovo sistema di Tomografia Computerizzata. Un primo passo in vista dei primi trasferimenti previsti per sabato 29 novembre. La formazioneNegli ultimi giorni è cominciata la fase di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Latina. All’Uoc di Medicina Nucleare entra in funzione il nuovo tomografo PET digitale - L’apparecchiatura era stata presentata nello scorso 18 dicembre 2019, ma il primo paziente è stato trattato il 14 gennaio 2020 dopo un periodo di messa a punto tecnico del macchinario e di formazione ... Riporta quotidianosanita.it

Come funziona il nuovo Tutor 3.0, entra in funzione il sistema di controllo della velocità in autostrada - 0, pensato per il controllo della velocità media sulle autostrade, sta progressivamente entrando in funzione su 26 nuove tratte autostradali. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Entra Funzione Tac Nuovo