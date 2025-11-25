Entra all' anagrafe di Mantova travestito da sua madre morta per la pensione viene scoperto e ha un malore

25 nov 2025

Un uomo si è presentato all’anagrafe di Mantova travestito da madre deceduta per rinnovarne la carta d’identità e continuare a incassarne la pensione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

entra all anagrafe di mantova travestito da sua madre morta per la pensione viene scoperto e ha un malore

© Notizie.virgilio.it - Entra all'anagrafe di Mantova travestito da sua madre morta per la pensione, viene scoperto e ha un malore

