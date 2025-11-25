Enti sospesi tra funzioni incerte e taglio dei fondi | Poli parla da candidata

LECCE – Il futuro delle Province, al centro dell’assemblea nazionale in corso a Lecce, sta molto a cuore alla sindaca di Lecce, Adriana Poli.Entro la metà di gennaio, infatti, gli amministratori dei comuni salentini, saranno chiamati a scegliere il sindaco che prenderà il posto di Stefano Minerva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

