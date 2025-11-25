Enrico Ruggeri | Si può dare di più è la mia canzone con più ascolti ma non all'altezza delle cose che scrivo

Enrico Ruggeri ha detto che "Si può dare di più" non è all'altezza di altre cose che ha scritto. Ecco perché non rappresenta a pieno la sua musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In studio con il mitico Enrico Ruggeri ed il mio grande amico storico Dario Gay, compagno di mille battaglie musicali... Dany #DarioGay #EnricoRuggeri #DaniloBajocchi #UltraSuoniStudio - facebook.com Vai su Facebook

Enrico Ruggeri: "Fiorella Mannoia ha cambiato il finale di Quello che le donne non dicono: una forzatura woke" Vai su X

Enrico Ruggeri: concerto gratuito a Concorezzo - La data è fissata per sabato 1° giugno alle 21: sarà allora che Enrico Ruggeri darà vita a un concerto gratuito organizzato a Villa Zoia a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. Lo riporta vanityfair.it

Enrico Ruggeri: «Il finale di Quello che le donne è stato modificato da Mannoia: un tipico errore da cultura woke. Andreotti volle sentirmi cantare» - Si può dare di più nacque con Morandi e Tozzi negli spogliatoi» ... corriere.it scrive

Enrico Ruggeri, 'tra musica e tv per raccontare storie' - Dopo il successo della prima edizione, torna su Rai 2, dal 17 dicembre in seconda serata per sei appuntamenti fino al 4 febbraio, Gli Occhi del Musicista, il programma scritto e presentato da Enrico ... Scrive ansa.it