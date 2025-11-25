Emorragia dopo la rottura dei punti di sutura e infezioni la denuncia della famiglia contro l’ospedale
Una grave infezione, contratta in ospedale dopo un intervento al cuore, ha portato alla morte un uomo di 53 anni, residente a Cisterna di Latina. È la convinzione della famiglia che ha presentato una denuncia contro l’European Hospital di Roma. La moglie e i due figli ritengono che si sia trattato di un caso di malasanità e, assistiti dall’avvocato Renato Mattatelli, attendono la prima udienza fissata al 18 marzo 2026 presso il Tribunale di Roma come raccontano i media locali. Secondo il legale, il paziente non sarebbe stato adeguatamente informato né sui reali rischi dell’operazione, inclusa la possibilità di morire, né sulle eventuali alternative terapeutiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
