Emesso un francobollo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 25 novembre, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “I valori sociali” dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – Questo non è amore, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,35 €. Tiratura: quattrocentomilacinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altre letture consigliate
Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera parleremo di #filatelia: scopriremo il francobollo non emesso che nel 1893 avrebbe dovuto celebrare le nozze d'argento di Umberto I e Margherita di Savoia. Vi aspettiamo in diretta, alle ore 21, sui canali 127 DTV, 825 di Sky e su YouTube! Vai su X
Poste Italiane emette francobollo dedicato alla Giornata contro la violenza sulle donne - Poste Italiane comunica che oggi, 25 novembre 2025, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un ... Segnala abruzzolive.it
POSTE ITALIANE: Emesso un francobollo dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “ i valori sociali ” dedicato alla ... Riporta renonews.it
VIOLENZA DONNE POSTE, EMISSIONE FRANCOBOLLO SERIE 'VALORI SOCIALI' - Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicat ... Segnala 9colonne.it