emesso un francobollo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 25 novembre, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica "I valori sociali" dedicato alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – Questo non è amore, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,35 €. Tiratura: quattrocentomilacinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

