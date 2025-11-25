Emergenza maltempo a Gaza alluvione spazza via le tendopoli | Non abbiamo più nemmeno vestiti asciutti
A Gaza è tornato l'inverno che ha portato maltempo e nubifragi, con il risultato che molte tende e baracche in cui la popolazione si è rifugiata sono state allagate o addirittura spazzate via. I racconti a Fanpage.it: "Situazione sempre più disastrosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Maltempo #Sardegna, emergenza #neve a Seulo: danni alle linee elettriche e blackout | FOTO Vai su Facebook
Maltempo: emergenza in Friuli-Venezia Giulia. Colpite anche Liguria e Toscana. Lavoro: cresce l’occupazione ma anche il lavoro povero. Ne parliamo con @Luca_Mercalli @FedericoRuffo #LorenzoMalagola @DoBevilacqua #MarcoRevelli @sandroiacomett Vai su X
Emergenza inverno a Gaza: popolazione in difficoltà tra freddo, cibo e alluvioni - Nella Striscia di Gaza, l’arrivo dell’inverno e le forti piogge hanno drammaticamente aggravato le condizioni già precarie degli sfollati. Lo riporta tg.la7.it
Emergenza inondazioni a Gaza: devastanti conseguenze sulle famiglie sfollate - É corsa contro il tempo per soccorrere le famiglie colpite da inondazioni record: dopo la guerra è il nuovo incubo per la Striscia ... Riporta notizie.it
Maltempo a Gaza: la disperazione delle persone tra campi e tende allagate, il video - La pioggia spinge in superficie liquami stagnanti, le tende diventan ... Segnala tg.la7.it