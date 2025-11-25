Eloisa Coiro | l’anno della consacrazione! Obiettivi sogni e record nel mirino
Ospite dell’appuntamento del martedì di Sprint Zone è Eloisa Coiro, una delle mezzofondiste italiane più in crescita degli ultimi anni. La 24enne romana ha vissuto una stagione di ulteriore consacrazione, stabilizzando i suoi tempi negli 800 metri sotto i 2 minuti e dimostrando grande maturità nei momenti decisivi. Tra i risultati più significativi del 2025 spiccano la vittoria alle Universiadi di Bochum e la finale sfiorata ai Mondiali di Tokyo, dove ha comunque disputato una finale mondiale con la staffetta 4×400, grazie alle sue qualità anche sul giro di pista. Per la prossima stagione gli obiettivi sono ambiziosi: migliorarsi ancora cronometricamente, avvicinare — e magari superare — il record italiano di Gabriella Dorio, e puntare a un ruolo da protagonista nelle due grandi rassegne internazionali del 2026: i Mondiali indoor di Torun e gli Europei di Birmingham. 🔗 Leggi su Oasport.it
