Elodie cambia ancora look per il tour | è il momento della maxi coda con le trecce

Continua il tour nei palazzetti di Elodie. Ieri, in occasione della data di Messina, ha rivoluzionato l'hair look: ecco il risultato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Messina si prepara al doppio appuntamento del concerto di Elodie: come cambia la viabilità | INFO - facebook.com Vai su Facebook

Elodie cambia ancora look per il tour: è il momento della maxi coda con le trecce - Ieri, in occasione della data di Messina, ha rivoluzionato l'hair look: ecco il risultato ... Si legge su fanpage.it

Elodie torna in tour: guida ai suoi look audaci e dalle mille sfaccettature - Elodie torna in tour nei palazzetti e incanta con i look firmati dai nomi più contemporanei della moda Elodie ci aveva già mostrato di che pasta era fatta nel duplice megashow negli stadi della scorsa ... vogue.it scrive

Elodie cambia look per l’autunno: è tempo di schiariture Mocha sui capelli - Vedersi allo specchio sempre nello stesso modo può annoiare, soprattutto uno spirito camaleontico e ben disposto alle novità come Elodie. Segnala fanpage.it