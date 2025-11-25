Elisabetta Canalis il libro sui cani e la simpatia con Alvise Rigo | Lui è molto divertente
Elisabetta Canalis è il personaggio del momento. Protagonista indiscussa della cronaca rosa dell'ultimo periodo - per la presunta storia d'amore con l'ex campione di rugby Alvise Rigo - l'ex velina di Striscia la Notizia è al centro della scena per l'uscita del suo libro dedicato ai cani " Una zampa sul cuore ". Proprio per presentare il volume Canalis è rientrata a Milano e ha rilasciato una serie di interviste per parlare del progetto letterario, che ha finalità benefiche, ma si è fatta anche immortalare insieme a Rigo, alimentando i pettegolezzi sulla loro liaison. Il libro dedicato ai cani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mistero svelato sul petto di pollo di Elisabetta Canalis #ÈSempreMezzogiorno - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Canalis: «La separazione da Brian Perri come un lutto. Che bella l'amicizia con Diletta Leotta e Elodie» Vai su X
Elisabetta Canalis diventa scrittrice: “Bella, mi è uscita bene”, la svolta che spiazza - Elisabetta Canalis sorprende tutti al Vanity Fair Stories con il suo primo libro dedicato ai cani. donnaglamour.it scrive
Elisabetta Canalis: “Il mio libro per aiutare i quattrozampe. Nei canili ci sono veri tesori” - "Una zampa sul cuore" è il libro di Elisabetta Canalis: "Non posso dire come sarebbe la mia vita senza cani, non me la immagino proprio" ... Come scrive deejay.it
Elisabetta Canalis scrittrice: il libro sui cani e l’amore - La showgirl ha presentato a Vanity Fair Stories il suo libro "Una zampa sul cuore - Si legge su ilsipontino.net