Elisabetta Canalis il libro sui cani e la simpatia con Alvise Rigo | Lui è molto divertente

Elisabetta Canalis è il personaggio del momento. Protagonista indiscussa della cronaca rosa dell'ultimo periodo - per la presunta storia d'amore con l'ex campione di rugby Alvise Rigo - l'ex velina di Striscia la Notizia è al centro della scena per l'uscita del suo libro dedicato ai cani " Una zampa sul cuore ". Proprio per presentare il volume Canalis è rientrata a Milano e ha rilasciato una serie di interviste per parlare del progetto letterario, che ha finalità benefiche, ma si è fatta anche immortalare insieme a Rigo, alimentando i pettegolezzi sulla loro liaison. Il libro dedicato ai cani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

