Eliminazione della violenza sulle donne studenti a ' lezione' a Palazzo Ducale
Nella mattinata di martedì 25 novembre, presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, nell'ambito delle iniziative connesse con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il comando provinciale carabinieri di Genova, in collaborazione con l'ufficio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
È Sempre Mezzogiorno Rai. . Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. ? Non possiamo far finta di niente: servono meno parole e più azioni. In Italia una donna su tre ha subito violenza nel corso della vita — parlia - facebook.com Vai su Facebook
#Diplomaziafemminista | In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2025, la Francia ribadisce il proprio impegno a proteggere le donne e le ragazze da ogni tipo di violenza. ? Vai su X
“No” alla violenza sulle donne. Gli studenti dell’Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso si mobilitano - Augruso aderisce con convinzione alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro ... Scrive ilreventino.it
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Milano focus sui reati on line - Cyberviolenze e rivolto a più di un centinaio di studenti e studentesse degli istituti di secondo grado del t ... Riporta quotidiano.net
Flash mob in piazza: la voce degli studenti si alza contro la violenza di genere - Piazza del Popolo, questa mattina, è diventata il palcoscenico del flash mob “Ora esplode la voce” a cui hanno partecipato gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cesena. Segnala corrierecesenate.it