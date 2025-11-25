Elicottero dei vigili del fuoco in volo su Como Lora scomparsa Maria Rita Gaffuri
Ore di apprensione a Lora, quartiere di Como, per il mancato rientro a casa di un’anziana residente nella zona di via Don Bosco. La donna, Maria Gaffuri – detta Rita – di 73 anni, è uscita ieri, 24 novembre, e non ha più fatto ritorno.Le ricerche sono partite subito: un elicottero dei vigili del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Intervento dei Vigili del Fuoco che per salvare un cavallo lo fanno volare. Determinante l'intervento di Drago, l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna?
Le immagini delle zone allagate, riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco, dopo l'esondazione del Torre, in Friuli Venezia Giulia.
Voli notturni: firmato un protocollo tra Vigili del Fuoco e Comune di Venezia - Soccorso aeromobile dei Vigili del Fuoco: crescono le capacità della flotta civile a Venezia firmato un protocollo di collaborazione tra Corpo Nazionale, Comune e Città Metropolitana
Maltempo Gorizia, esonda il Torre, persone sui tetti. Il sorvolo dei Vigili del fuoco in elicottero - (Agenzia Vista) Gorizia, 17 novembre 2025 I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo
Roncofreddo, cavallo nel fango salvato con l'elicottero VIDEO - Da stamattina fino al primo pomeriggio di oggi squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Cesena e Savignano sul Rubicone