Elicottero dei vigili del fuoco in volo su Como Lora scomparsa Maria Rita Gaffuri

Quicomo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore di apprensione a Lora, quartiere di Como, per il mancato rientro a casa di un’anziana residente nella zona di via Don Bosco. La donna, Maria Gaffuri – detta Rita – di 73 anni, è uscita ieri, 24 novembre, e non ha più fatto ritorno.Le ricerche sono partite subito: un elicottero dei vigili del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

elicottero vigili fuoco voloVoli notturni: firmato un protocollo tra Vigili del Fuoco e Comune di Venezia - Soccorso aeromobile dei Vigili del Fuoco: crescono le capacità della flotta civile a Venezia firmato un protocollo di collaborazione tra Corpo Nazionale, Comune e Città Metropolitana ... Segnala rainews.it

elicottero vigili fuoco voloMaltempo Gorizia, esonda il Torre, persone sui tetti. Il sorvolo dei Vigili del fuoco in elicottero - (Agenzia Vista) Gorizia, 17 novembre 2025 I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, nel ... quotidiano.net scrive

elicottero vigili fuoco voloRoncofreddo, cavallo nel fango salvato con l’elicottero VIDEO - Da stamattina fino al primo pomeriggio di oggi squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Cesena e Savignano sul Rubicone, e ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Vigili Fuoco Volo