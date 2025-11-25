Elezioni regionali Zannini sfonda il muro delle 30mila preferenze | record assoluto in provincia di Caserta

Giovanni Zannini traina Forza Italia che si attesta come primo partito in provincia di Caserta con circa il 16% delle preferenze. Il consigliere uscente di Mondragone, a spoglio ancora in corso, sfonda la soglia dei 30mila voti personali e diventa il consigliere regionale più votato di sempre in.

Regionali Campania, le preferenze: nel Pd Zinno da record Fele è prima con Fdi bene Fortini e Zannini - A metà delle sezioni scrutinate staff di partiti e aspiranti consiglieri passano il tempo ...

Elezioni regionali 2025. Zannini verso il bis ma Forza Italia si spacca tra donne, ticket e promesse mancate - Dietro le foto sorridenti e gli slogan di facciata, Forza Italia a Caserta vive settimane di fuoco politico in vista delle prossime elezioni regionali.

