Elezioni regionali Schlein | Governo contendibile partita politiche apertissima

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 “Il messaggio di ieri è chiaro il governo è contendibile la partita verso le elezioni politiche è apertissima”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elezioni regionali, Schlein: Governo contendibile, partita politiche apertissima

