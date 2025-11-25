Elezioni regionali Schlein | Governo contendibile partita politiche apertissima – Il video

"Il messaggio di ieri è chiaro il governo è contendibile la partita verso le elezioni politiche è apertissima". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

