Elezioni Regionali PaP | Continuiamo a costruire un Sannio solidale

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Potere al Popolo Sannio. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le elettrici e tutti gli elettori che in questa tornata elettorale ci hanno dato fiducia. In un contesto segnato da astensione, disillusione e crisi sociale, migliaia di persone (43 mila a livello regionale e 1900 nel Sannio) hanno scelto di sostenere una forza radicalmente alternativa che non è parte del sistema di potere ma che lo sfida apertamente, ogni giorno. È grazie al sostegno e alla partecipazione popolare che abbiamo messo in moto in questa durissima campagna elettorale che possiamo dire che Campania Popolare cresce: siamo aumentati sia in voti assoluti che in percentuale rispetto al 2020, nonostante un’affluenza crollata di oltre dieci punti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni Regionali, PaP: “Continuiamo a costruire un Sannio solidale”

