Elezioni regionali in Veneto Zaia prende tutto | suo il record nazionale di preferenze personali

Non solo Decaro, Fico e Stefani: le elezioni regionali si possono dire vinte anche da chi non correva per la presidenza. È il caso del governatore uscente della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, il quale, non potendo ricandidarsi per la terza volta, si è presentato come candidato al Consiglio regionale nella lista della Lega, quindi a supporto del candidato presidente Alberto Stefani, poi risultato vincitore. Anche da gregario, però, secondo quanto riporta YouTrend, Zaia ha riscosso enorme successo, registrando il record nazionale di preferenze prese a delle elezioni regionali in Italia: 203. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

La Gazzetta del Mezzogiorno. . Regione Puglia: tra vittoria e paradossi. Antonio Decaro conquista le elezioni regionali con il 64% dei voti, ma il sistema di assegnazione dei seggi mette in luce forti squilibri sia nella rappresentanza territoriale e nella distribu - facebook.com Vai su Facebook

ALT FERMI!!!!!! PRIMA CHE LEGGIATE I GIORNALI… …forse vale la pena che guardiate voi stessi i dati delle elezioni regionali di ieri. ———————————————— Questi i voti assoluti presi dai principali partiti, considerando anche le liste civiche ad es Vai su X

Risultati elezioni Veneto, ecco chi ha vinto e tutte le percentuali di voto - Scopriamo in diretta chi ha vinto analizzando exit poll e dati dallo spoglio. Riporta money.it

Elezioni regionali, in Veneto Zaia prende tutto: suo il record nazionale di preferenze personali - Non solo Decaro, Fico e Stefani: le elezioni regionali si possono dire vinte anche da chi non correva per la presidenza. Secondo open.online

Boom di voti per Luca Zaia alle regionali in Veneto, l'ex governatore punge gli alleati: "Sono ricandidabile" - Quasi 200 mila preferenze alle elezioni regionali in Veneto, il governatore uscente Luca Zaia polemizza con gli alleati del centrodestra ... Lo riporta virgilio.it