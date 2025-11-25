Elezioni regionali | Gennaro Sangiuliano entra nel consiglio della Campania Fuori Maria Rosaria Boccia Zaia record di preferenze

Firenzepost.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, e ora corrispondente Rai da Parigi, entra in consiglio regionale in Campania. Nella lista di Fratelli d’Italia, che ottiene tre seggi, si classifica al secondo posto con 9.902 voti. Prima è Ira Fele, new entry nel consiglio, moglie del coordinatore provinciale del partito, il deputato Michele Schiano, con . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

