Elezioni Regionali Aveta M5S porta a casa 1568 preferenze Fratelli d' Italia primo partito

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa Maria Capua Vetere ha eletto il suo consigliere regionale. Si tratta di Raffaele Aveta, sostenuto dai consiglieri comunali Francesco Petrella e Italo Crisileo.Aveta entra nel consiglio regionale in quota Movimento Cinque Stelle, per lui un totale di 6445 preferenze, un dato importante, tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

