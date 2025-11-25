Elezioni Regionali Aveta M5S porta a casa 1568 preferenze Fratelli d' Italia primo partito
Santa Maria Capua Vetere ha eletto il suo consigliere regionale. Si tratta di Raffaele Aveta, sostenuto dai consiglieri comunali Francesco Petrella e Italo Crisileo.Aveta entra nel consiglio regionale in quota Movimento Cinque Stelle, per lui un totale di 6445 preferenze, un dato importante, tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it
