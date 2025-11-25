Elezioni Regionali arrivano gli auguri al presidente Fico e ai consiglieri sanniti eletti

Tempo di lettura: 2 minuti “ Desidero rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al Presidente Fico per la sua elezione alla guida della Regione Campania – dichiara Alessandro Pepe, Responsabile Nazionale del Terzo Settore della Libertas – formulando al contempo un cordiale invito a porre tempestivamente attenzione a temi di rilevanza strategica quali la famiglia, le politiche giovanili e il sostegno all’associazionismo. In particolare auspico che non venga trascurato il mondo del Terzo Settore, troppo spesso marginalizzato e posto ai margini della programmazione politica”. Pepe rivolge poi un appello ai neo-Consiglieri regionali sanniti Fernando Errico e Pellegrino Mastella: “ Chiedo loro di farsi interpreti delle istanze provenienti dal tessuto associativo sannita, oggi in grave difficoltà, promuovendo fin da subito iniziative e progetti capaci di valorizzare il Terzo Settore e contribuire concretamente al rilancio delle aree interne della Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

