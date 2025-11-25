Elezioni e disaffezione politica Celotto | Vince astensionismo Presidenti di minoranza

Sulla disaffezione dei cittadini alla politica, dopo quest’ultima tornata elettorale, il commento del giurista Alfonso Celotto: “Anche ieri ha vinto l’astensionismo. In Campania, in Veneto, in Puglia ha votato poco più del 40% degli eventi diritto, quindi significa che i nuovi presidenti sono i presidenti di una minoranza. Questo è veramente assurdo, perché il voto è la base della democrazia”. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

