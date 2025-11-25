Elezioni e disaffezione politica Celotto | Vince astensionismo Presidenti di minoranza
Sulla disaffezione dei cittadini alla politica, dopo quest’ultima tornata elettorale, il commento del giurista Alfonso Celotto: “Anche ieri ha vinto l’astensionismo. In Campania, in Veneto, in Puglia ha votato poco più del 40% degli eventi diritto, quindi significa che i nuovi presidenti sono i presidenti di una minoranza. Questo è veramente assurdo, perché il voto è la base della democrazia”. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Elezioni regionali Crollo del voto a Este pari all’11,75%. Si tratta di una tendenza generale che misura la disaffezione dei cittadini alla politica e ai partiti. Nel resto della Regione infatti, alle 23, l’affluenza è del 33,88% . Anche in questo caso il calo è del 12,2% - facebook.com Vai su Facebook
Si stavano contando ancora le schede delle elezioni regionali e dalle parti di Fratelli d’Italia erano già al passo successivo. «Occorre cambiare la legge elettorale», bisbigliavano in via della Scrofa. Qualcuno potrebbe benevolmente pensare che la presidente Vai su X
Elezioni regionali, l'analisi di Noto: “Nessuno è riuscito a sfondare convincendo gli elettori mobili” - Conferme più che sorprese nelle Regionali di Campania, Puglia e Veneto. Scrive iltempo.it
Elezioni regionali, l'analisi dei flussi: candidati scelti troppo tardi, il consenso più fluido. A Decaro voti anche da destra - Dietro l’emorragia di voti che ha toccato le tre Regioni al voto e, ancor più da vicino, il ... Lo riporta ilmessaggero.it
Elezioni in Toscana, Giani ha intercettato l'elettorato tradizionale e quello più giovane: che cosa cambia per i partiti a livello nazionale - Il dato più preoccupante è quello dell’affluenza: solo il 47,73% in netto calo rispetto al 62,6% del 2020. Si legge su affaritaliani.it