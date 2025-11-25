Elezioni Campania | Gennaro Sangiuliano entra in Consiglio regionale flop di Maria Rosaria Boccia

Le elezioni regionali in Campania, che hanno visto uscire vincitore l’ex Presidente del Senato Roberto Fico, candidato con il centrosinistra, sono state anche terreno di scontro elettorale tra due (non troppo) vecchie conoscenze del panorama politico italiano, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. L’ex ministro della Cultura era finito suo malgrado nell’occhio del ciclone nell’estate del 2024, quando l’ affaire extraconiugale intercorso con l’imprenditrice campana era diventato di dominio pubblico dopo le rivelazioni fatte dalla stessa Boccia. Entrambi figuravano come candidati al consiglio regionale campano, l’ex ministro tra le file di Fratelli d’Italia, l’imprenditrice nella lista di Stefano Bendecchi, sindaco di Terni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Elezioni Campania: Gennaro Sangiuliano entra in Consiglio regionale, flop di Maria Rosaria Boccia

